Глава администрации Калининграда Елена Дятлова подтвердила, что от её имени писали мошенники

Еленя Дятлова попросила коллег не реагировать на сообщения от её имени и не передавать данные своих документов и счетов: «Сегодня сразу несколько сотрудников городской администрации получили в Телеграм личные сообщения “от моего имени” с намёками на их якобы причастность к утечке некой секретной информации к иностранным спецслужбам. Благо все мои коллеги сразу же поняли, что это дело рук мошенников, и сообщили мне о случившемся. Но поскольку я не знаю сколько ещё человек получили подобную рассылку, на всякий случай решила всех предостеречь: будьте бдительны, никогда не реагируйте на такие сообщения, не сообщайте по телефону данные своих документов, банковских карт и счетов, тем более не переводите никуда свои деньги, не сообщайте коды из смс. Если вас запугивают, незамедлительно сообщите об этом в полицию», — сообщила глава администрации Калининграда.