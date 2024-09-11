Власти Ростова-на-Дону решили расселить и снести доходный дом Калугина

Власти Ростова-на-Дону решили расселить Доходный дом Калугина, расположенный на Соколова, 6 (литер А). Постановление об этом от 9 сентября 2024 года можно найти на сайте городской администрации.
Здание на участке в 4098 кв. м. объявили аварийным и подлежащим демонтажу после «неисполнения собственниками требования о сносе». Теперь постройку собираются изъять с выкупом помещений.
Всего к изъятию планируют 17 квартир различной площади (от 21,7 до 67,6 кв. метров), а также 27 комнат (от 14,3 до 62,2 кв. метров).
— Специалисты должны провести оценку имущества. Если собственников не устроит размер выкупа, они смогут обратиться в суд, — говорится в документе.
Добавим, доходный дом на Соколова, 6 представляет собой образец архитектуры начала XX века, выстроенный в неоклассическом стиле.
Напомним, ранее в донской столице на продажу выставили доходный дом Ворожейкина (Масалитиной) 1890 года постройки.