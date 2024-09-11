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В Омске пройдут соревнования в память об Александре Пушнице

Они состоятся 26 октября с «Красной звезде».

Источник: Комсомольская правда

В Омске готовятся к всероссийским соревнованиям, посвящённым Александру Пушнице. Он был почётным гражданином города и заслуженным мастером спорта СССР. Эти соревнования проводятся второй год подряд в формате мемориала. Они состоятся 26 октября в спорткомплексе «Красная звезда».

Александр Михайлович был известным спортсменом и легендой самбо. Организаторы хотят, чтобы соревнования прошли так, как он бы это сделал в своей жизни. Это поможет сохранить его память и традиции.

В честь турнира в Омске нарисовали большой мурал на здании министерства. Эту работу сделали художники на международном арт-фестивале «Омск, ты просто космос!».