У метро «Рыбацкое» построят новую перехватывающую парковку

В 2023 году комитет по транспорту Петербурга заявлял о планах новой парковки возле метро «Рыбацкое». Общая площадь вместе со стоянкой на Фермском шоссе возле метро «Удельная» составит более 13 500 квадратных метров. Также город собирается создать две дополнительные стоянки у «Проспекта Большевиков» и «Пушкинской» на 2500 квадратных метров и 3900 квадратных метров соответственно.