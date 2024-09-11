Теракт 11 сентября в США произошел 23 года назад

Если бы американским спецслужбам удалось организовать теракты 11 сентября, то это бы стало самой масштабной, успешной и сложной провокацией в мировой истории, где неудача означала бы для заговорщиков как минимум конец карьеры, а, вероятно, и жизни. Целью же этой величайшей спецоперации было… обеспечить прикрытие для вторжения США и союзников в Афганистан. При всем уважении к афганскому народу, их страна не производит для мировой экономики ничего, кроме героина, у нее нет союзников, через нее не проходят торговые маршруты и в ней нет месторождений ресурсов, на которых можно получить большую прибыль. Более того, столь хитроумный план по захвату Афганистана обернулся бесславным бегством США и союзников из него же — то есть, башни обрушили еще и зря.