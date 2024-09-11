Эпидемиологи рассказали, когда начнется первая волна гриппа в Прикамье

— Мы каждый год не перестаем повторять, что наличие человека с симптомами ОРВИ в коллективе — это условие для максимального распространения вируса, так как передается он воздушно-капельным путем, — напоминает Евгений Рожнев. — Это приводит к тому, что окружающие заражаются и тоже вынуждены обращаться за медицинской помощью. Особенно небезопасен грипп для лиц из группы риска: детей до 3 лет, беременных женщин, людей 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями.