Эпидемиологи рассказали, когда начнется первая волна гриппа в Прикамье

Начало учебного года традиционно совпадает с сезонным подъемом заболеваемости: дети идут в школы, студенты на учебу, там они обмениваться вирусами, которые потом несут домой.
Как накануне холодного сезона обстоят дела с заболеваемостью в Пермском крае? Стоит ли нам ждать возвращения коронавируса и каким будет грипп, который неизбежно придет к нам в ближайшие месяцы? Об этом и многом другом рассказали пермские врачи и эпидемиологи.
Тестируют всех заболевших.
— Пока ситуация по гриппу у ОРВИ в Пермском крае стабильная, эпидпорог по заболеваемости не превышен, — сообщила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Екатерина Овчинникова. — Циркулируют в основном рино- и аденовирусы и поражают они чаще взрослых, их доля среди заболевших составляет 67%.
Но никуда не ушел и COVID-19 с основным циркулирующим сейчас штаммом «омикрон». Незначительный подъем заболеваемости эпидемиологи начали замечать еще в середине августа. Болеют новой коронавирусной инфекцией как взрослые, так и дети, благо заболевание чаще протекает в легкой форме.
Всех заболевших с классическими симптомами острой респираторной вирусной инфекции тестируют специальными тест-системами. Экспресс-тесты проводят врачи-терапевты и педиатры во время посещения заболевших на дому, а также во время приема пациентов в кабинетах неотложной помощи.
— В тех ситуациях, когда требуется идентифицировать вирус, выполняется ПЦР-исследование, отметил первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев. — Это нужно, чтобы врачи назначили заболевшему необходимую терапию. Отмечу, делаются ПЦР-тесты сейчас в минимальные сроки, за 4−6 часов. А 20 лабораторий по Пермскому краю обеспечены всеми необходимыми расходными материалами и реактивами.
Прививочная кампания началась 4 сентября.
Каждый раз накануне осенне-зимнего сезона специалисты напоминают пермякам, что впереди сезон простуд, и чтобы уберечься от самого тяжелого заболевания — гриппа — необходимо вакцинироваться.
— Прививочная кампания по вакцинации стартовала в Пермском крае 4 сентября, — рассказала Екатерина Овчинникова. — У нас запланировано привить от гриппа более полутора миллионов человек, что составляет 60% от всего населения края.
В Прикамье уже поступило более 765 тысяч доз вакцины, это 60% от необходимого, а до конца года поступит еще 512 тысяч доз.
Для проведения иммунизации в организованных коллективах, сформировано более 600 бригад. Вакцинацию можно пройти во всех поликлиниках по месту жительства, также врачи готовы выходить на крупные промышленные предприятия, если в них работает более 50 человек. Минздрав также планирует открыть пункты вакцинации в некоторых крупных торговых центрах.
— Отмечу, грипп является королем всех вирусов, и это гораздо более опасная инфекция, чем COVID-19, — объяснила заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. — Специалисты Роспотребнадзора прогнозируют, что циркуляция вирусов гриппа ожидается в этом году в конце декабря-начале января. Ежегодно на каждый эпидемический подъем готовится своя вакцина, так как штаммы постоянно меняются. Если состав вакцины совпадет с циркулирующими штаммами, то эффективность вакцинации может достигать 70−80%, если нет — только 50%.
Чтобы максимально защититься от вирусов гриппа, пермяков будут вакцинировать в том числе трехвалентными вакцинами. Массовая иммунизация должна завершиться до начала циркуляции вирусов гриппа, ведь у человека еще должен сформироваться иммунитет.
— Учитывая, что первая волна заболеваемости ожидается в декабре, а вторая — в феврале-начале марта, то на прививку нужно идти в сентябре-октябре, — говорит эпидемиолог. — Также отмечу, что существуют исследования, согласно которым эффективность массовой иммунизации зависит от скорости ее проведения. И чем в более короткие сроки она пройдет, тем быстрее у нас сформируется качественный популяционный иммунитет.
Как будут лечить заболевших.
Если человек все-таки заболел и у него поднялась температура и появились признаки острой респираторной вирусной инфекции, то геройствовать и идти на работу или учебу не нужно.
— Мы каждый год не перестаем повторять, что наличие человека с симптомами ОРВИ в коллективе — это условие для максимального распространения вируса, так как передается он воздушно-капельным путем, — напоминает Евгений Рожнев. — Это приводит к тому, что окружающие заражаются и тоже вынуждены обращаться за медицинской помощью. Особенно небезопасен грипп для лиц из группы риска: детей до 3 лет, беременных женщин, людей 60+ и пациентов с хроническими заболеваниями.
Стоит знать, что вызвать врача на дом пермяки могут по телефону 122. Сейчас медпомощь заболевшим оказывают участковые терапевты и педиатры, а также 155 бригад неотложной помощи, при необходимости их количество может увеличиться до 1 000.
После осмотра принимается тактика дальнейшего лечения. Если появляется необходимость для госпитализации в стационар, то пациенту вызывают бригаду «скорой помощи». Заболевших с тяжелым гриппом в первую очередь будут госпитализировать на койки инфекционного профиля в городских больницах. Также в Перми недавно был открыт новый корпус Краевой инфекционной больницы, максимально оснащенный всем необходимым для лечения таких больных. Также медучреждения Прикамья готовы в случае необходимости развернуть до 3 тысяч коек для лечения заболевших.
Если лечение будет проводиться дома, то пациенту дадут все необходимые рекомендации. Не исключено, что при большом количестве заболевших начнут работать колл-центры, которые будут сопровождать пациентов и дополнять первоначальный объем лечения.
— Грипп — заболевание достаточно тяжелое, в структуре глобальной смертности находится он на третьем месте, — объясняет Ирина Фельдблюм. — Опасен грипп в первую очередь своими осложнениями — тяжелыми пневмониями, отитами и менингитами. Так врачи сталкиваются с ситуацией, когда у пациентов отмечаются случаи поражения центральной нервной системы, артриты, миалгии (боли в мышцах), необъяснимое повышение температуры и развитие аутоиммунных заболеваний.
Единственный способ максимально защитить себя от гриппа — это вакцинироваться. Также в период подъема заболеваемости стоит исключить посещение мест с массовым скоплением людей и соблюдать правила респираторного этикета: пользоваться масками, не касаться руками лица и глаз, тщательно мыть руки с мылом, гулять на свежем воздухе и проветривать помещение.
В случае, если в школьном или классном коллективе будет отсутствовать по причине болезни 20% учащихся, то руководитель образовательного учреждения сможет принять решение о переводе класса или школы на дистант.
ВАЖНО.
В день вакцинации пациент должен быть осмотрен медицинским работником с обязательной термометрией. При температуре тела выше 37 градусов вакцинацию не проводят.
КСТАТИ.
Чтобы записаться на вакцинацию против гриппа, можно позвонить на «горячую линию» по телефону 122, записаться через информаты в холлах поликлиник или на сайте Кврачу.