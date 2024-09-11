Больше тысячи раков и сотни рыб спасли на реке Маныч в Ростовской области

В Ростовской области во время рейда на реке Маныч спасли 1270 раков и 265 рыб разных видов. Водные обитатели находились в запрещенных ловушках, расставленных неизвестными, рассказали в управлении Росрыболовства.
— Рейд проводился в границах Багаевского района. Всего нашли 537 запрещенных орудий лова, в которых, кроме 1270 раков, были серебряные караси (151 экземпляр), судаки (35 экземпляров), пресноводные сомы (57 экземпляров) и густера (22 экземпляра), — уточнили в Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.
Весь улов сразу же выпустили в водоем. В итоге был предотвращен ущерб на 526,8 тысячи рублей. Нарушителей, устроивших массовый вылов, сейчас ищут, их привлекут к ответственности.
Напомним, ранее в Ростовской области поймали рыбаков с незаконным уловом на 7,5 млн рублей.