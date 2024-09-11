В Ростове откроется выставка трофейной техники из зоны СВО

На экспозиции можно будет увидеть бронетранспортеры М113 (США), 113 G3DK (Дания), FV 103 SPARTAN (Великобритания), бронеавтомобиль «Козак-2 М1», БТР-3 и БТР-4, автомобиль HMMWV «Хамви» (США), украинский танк Т-64БВ «Булат» и боевую машину пехоты, а также разведывательные и ударные БПЛА, стрелковое и противотанковое вооружение.