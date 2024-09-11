В Ростове откроется выставка трофейной техники из зоны СВО

Об этом сообщает пресс-служба правительства донского региона.
Выставка начнет работать в 10 утра 14 сентября в парке «Левобережный». Посетители смогут увидеть захваченную российскими военными южной группировки войск на донецком и авдеевском направлении в ДНР трофейную технику.
Участники СВО расскажут, как им удалось захватить или уничтожить технику ВСУ.
На экспозиции можно будет увидеть бронетранспортеры М113 (США), 113 G3DK (Дания), FV 103 SPARTAN (Великобритания), бронеавтомобиль «Козак-2 М1», БТР-3 и БТР-4, автомобиль HMMWV «Хамви» (США), украинский танк Т-64БВ «Булат» и боевую машину пехоты, а также разведывательные и ударные БПЛА, стрелковое и противотанковое вооружение.
На специальной площадки специалисты беспилотной летательной авиации ЮВО покажут специфику применения БПЛА в зоне проведения СВО.
Во время проведения выставки в парке будут выступать военные и городские коллективы, будет работать полевая кухня.
Выставка будет работать ежедневно с 10 до 18 часов до 22 сентября.