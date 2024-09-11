Лучшие фото 11 сентября

Река Пинейрус в бразильском Сан-Паулу стала зеленой. Экологические службы штата связывают новый оттенок реки с цветением водорослей, вызванным сильной засухой, которая значительно понизила уровень воды в реке.
Более 200 тысяч человек были вынуждены срочно покинуть город Майдугури — административный центр штата Борно на северо-востоке Нигерии, который на 70% затопило после продолжительных ливней.
Палаточный лагерь для палестинских перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа в разгар конфликта между Израилем и ХАМАС.
Лесной пожар на одном из холмов калифорнийского города Лейк-Эльсинор. Власти южной Калифорнии объявили об эвакуации более пяти тысяч человек из-за сильных лесных пожаров.
Спортсмен на пробежке на Михайловской набережной реки Обь в Новосибирске. Новосибирск — третий по численности населения город России, крупнейший в ее азиатской части.
Вид на портовые краны морского торгового порта в Мариуполе. Мариупольский морской торговый порт играет важную роль в социально-экономическом развитии новых регионов, обеспечивая в том числе бесперебойную доставку стройматериалов для восстановления инфраструктуры новых субъектов РФ.
Добыча соли в провинции Цзянсу на востоке Китая. Китай входит в тройку крупнейших мировых производителей соли, уступая лишь США и Индии. По разным оценкам, страна производит около 90 миллионов тонн соли в год. В 2017 году была отменена введенная в 119 году до нашей эры во время правления династии Хань государственная монополия на соль.
Подготовка к Празднику середины осени в Гонконге. Первые сведения о праздновании осенней жатвы в Китае появились в период Шан (1554−1046 гг. до н. э.).