Лучшие фото 11 сентября

Добыча соли в провинции Цзянсу на востоке Китая. Китай входит в тройку крупнейших мировых производителей соли, уступая лишь США и Индии. По разным оценкам, страна производит около 90 миллионов тонн соли в год. В 2017 году была отменена введенная в 119 году до нашей эры во время правления династии Хань государственная монополия на соль.