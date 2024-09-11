URA.RU: взрыв в Екатеринбурге произошел из-за устройства с таймером

Взрыв произошел в Верх-Исетском районе Екатеринбурга рядом со стройкой, гаражным кооперативом и войсковой частью Росгвардии. Место происшествия оцепили силовики, был задействован вертолет. Очевидцы предположили, что это были учения росгвардейцев — но в ведомстве эту информацию не подтвердили. По данным URA.RU, произошедшее может быть диверсией: злоумышленники подорвали взрывное устройство с таймером и скрылись. При взрыве пострадал один человек, были повреждены три автомобиля.