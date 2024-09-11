Настасья Самбурская рассказала, какой один альбом оставила бы в мире

Певица также рассказала, что слушает много материала, который ей присылают, и свои песни. Кроме того, артистке нравится Akmal', NЮ, Женя Трофимов и «приличный» шансон вроде Елены Ваенги и Любови Успенской. Из более классического — Высоцкий и Марина Влади.