Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Настасья Самбурская рассказала, какой один альбом оставила бы в мире

В эксклюзивном интервью Звук Медиа звезда заявила, что последний релиз девушки «Народный альбом» она представляет как «музыку будущего».

Источник: Звук

В эксклюзивном интервью Звук Медиа звезда заявила, что последний релиз девушки «Народный альбом» она представляет как «музыку будущего».

«Я б вообще всю музыку запретила и оставила только ее этот один альбом. И пусть он играет», — поделилась Настасья.

Певица также рассказала, что слушает много материала, который ей присылают, и свои песни. Кроме того, артистке нравится Akmal', NЮ, Женя Трофимов и «приличный» шансон вроде Елены Ваенги и Любови Успенской. Из более классического — Высоцкий и Марина Влади.

Ранее Самбурская призналась, что в детстве ее вокал считали «слабеньким».