Настойка или фаршированный. Шесть способов заготовить перец на зиму

Мариновать и солить на зиму можно не только огурцы и помидоры. В очереди на заготовки стоит сладкий перец. Он отлично получается в баночках с маринадом или с ароматным маслом. Перец можно мариновать, запекать и закатывать в банки, а можно делать из него острый соус или вкусную настойку, чтобы согреваться долгими зимними вечерами. Рассказываем, как можно запасти сладкий перец на зиму: