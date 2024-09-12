Настойка или фаршированный. Шесть способов заготовить перец на зиму

Мариновать и солить на зиму можно не только огурцы и помидоры. В очереди на заготовки стоит сладкий перец. Он отлично получается в баночках с маринадом или с ароматным маслом. Перец можно мариновать, запекать и закатывать в банки, а можно делать из него острый соус или вкусную настойку, чтобы согреваться долгими зимними вечерами. Рассказываем, как можно запасти сладкий перец на зиму:
Способ № 1. Замариновать.
Мариновать можно кусочки перца, а можно весь плод, чтобы зимой было что фаршировать и подавать на стол.
Перец маринованный для фарширования.
2 кг болгарского перца.
150 г сахара.
100 г крупной соли.
70 мл уксуса 9%
1 ч. л. черного перца горошком.
2 л воды.
Шаг 1. Стерилизуем банки: трехлитровую или две двухлитровые.
Шаг 2. Перец промыть, удалить плодоножки и семена, сам перец не разрезать.
Шаг 3. Воду вскипятить в кастрюле, положить туда перец и бланшировать три минуты. Дать перцу немного остыть.
Шаг 4. Уложить перцы в банку вертикально, срезами вверх.
Шаг 5. В кипящую воду добавить соль и сахар. Добавить несколько горошин черного перца.
Шаг 6. Воду выключить, добавить туда уксус, далее воду влить в банку с перцем. Старайтесь не попадать на стенки, а лейте на сам перец.
Шаг 7. Банку нужно закатать стерилизованной крышкой, затем ее следует перевернуть, укутать одеялом и дать остыть.
Шаг 8. Убрать на длительное хранение в темное проветриваемое место.
Способ № 2. Запечь.
Можно сделать салат из печеных овощей, добавив к перцу баклажаны и томаты. А можно запекать только болгарский перец.
Запеченный сладкий перец на зиму.
2 кг болгарского перца.
½ стакана воды.
2 ст. л. растительного масла.
2 ст. л. уксуса 9%
1 ст. л. сахара.
1 ст. л. крупной соли.
½ головки чеснока.
Шаг 1. Перец промыть. Запечь в духовке или на гриле.
Шаг 2. Перец сложить в миску, затянуть ее пищевой пленкой и дать постоять 10 минут.
Шаг 3. Очистить перец от кожицы, семян и плодоножек. Нарезать на дольки.
Шаг 4. Чеснок очистить, нарезать мелко, поджарить в разогретом растительном масле.
Шаг 5. Добавить к чесноку сахар и соль, снять с огня.
Шаг 6. Дать смеси немного остыть и добавить немного воды. Потом влить уксус.
Шаг 7. Залить перец маринадом. Разложить по небольшим простерилизованным баночкам.
Шаг 8. Баночки стерилизовать в течение 10 минут.
Шаг 9. Закатать банки крышками, перевернуть, остудить под одеялом и убрать на хранение.
Способ № 3. Вялить.
Перец можно просто высушить в дегидраторе и получить из него сухие чипсы. Или можно приготовить закуску, похожую на вяленые помидоры в масле. Потом такие вяленые перцы можно использовать для салатов или овощных горячих блюд.
Вяленый сладкий перец.
1 кг болгарского перца.
1 головка чеснока.
1 ч. л. крупной соли.
1 ст. л. сахара.
растительное масло.
сухие травы (тимьян, базилик, орегано, мята).
чесночный порошок.
Шаг 1. Перец вымыть, удалить плодоножку и семена.
Шаг 2. Перец нарезать на крупные дольки.
Шаг 3. Разложить кусочки перца на противне, застеленном пергаментом, посыпать сахаром, солью, травами, чесночным порошком.
Шаг 4. Поставить в духовку на температуру около 100 градусов. Если есть дегидратор, то поставить на несколько часов, сначала на температуру около 80 градусов, потом снижать до 60. Вялить 3−4 часа.
Шаг 5. Баночки для перца простерилизовать, крышки прокипятить. Чеснок очистить и нарезать на слайсы.
Шаг 6. Перцы разложить в чистые баночки вперемежку со слайсами чеснока.
Шаг 7. Масло нагреть и залить перец в баночках.
Шаг 8. Баночки закрыть крышками или закатать. Перевернуть, остудить, хранить в холодильнике.
Способ № 4. Острый соус.
Сладкий перец можно объединить с острым перцем и другими пряностями. Такой соус будет храниться всю зиму.
Острая аджика из перца.
1 кг красного острого перца.
400 г сладкого перца.
2 головки чеснока.
1 пучок петрушки.
1 пучок кинзы.
несколько веточек мяты.
2 ст. л. винного уксуса.
черный молотый перец.
молотый кориандр.
1 стакан крупной соли.
растительное масло.
Шаг 1. Все перцы вымыть, удалить плодоножки и семена. Нарезать перцы крупно.
Шаг 2. Острый и сладкий перец запечь в духовке при 70 градусах в течение трех часов.
Шаг 3. Мелко нарезать зелень, очистить и крупно нарубить чеснок. Чеснок и зелень пропустить через мясорубку или слегка размолоть блендером.
Шаг 4. Добавить пряности, соль, уксус. Все перемешать.
Шаг 5. Все размолоть блендером, добавить перцы, пропущенные через мясорубку или через блендер.
Шаг 6. Оставить настаиваться в холодильнике на сутки.
Шаг 7. Аджику разложить по небольшим баночкам, сверху налить слой растительного масла, закрыть крышками. Хранить в холодильнике.
Способ № 5. Фаршировать.
Лучше всего с сыром получаются мини-перцы. Они продаются в сезон за относительно небольшие деньги, зимой же такие перцы часто можно встретить на прилавках уже в маринованном виде. И стоить такая баночка будет раз в 10 дороже, чем стоили бы перцы в свежем виде.
200 г мини-перцев.
130 г сыра фета.
50 г твердого сыра.
соль и черный перец.
Для маринада:
1 стакан растительного масла.
3−4 зуб. чеснока.
сушеные травы: орегано, шалфей, мята.
сушеный чили.
Шаг 1. Твердый сыр натереть, фету размять. Смешать сыры, посолить и поперчить.
Шаг 2. Перцы бланшировать минуту, удалить плодоножки и семена.
Шаг 3. Перцы нафаршировать сыром.
Шаг 3. Чеснок очистить, нарезать на слайсы.
Шаг 4. Баночку вымыть содой и стерилизовать. Вытереть насухо.
Шаг 5. Положить в баночку чеснок, травы, сушеный острый перец.
Шаг 6. Уложить фаршированные перцы в баночку.
шаг 7. Нагреть масло почти до кипения. Залить им перцы до краев баночек.
Шаг 8. Баночку закрыть прокипяченной крышкой, перевернуть, дать остыть. Хранить в холодильнике.
Способ № 6. Сделать настойку.
500 г водки.
1 желтый перец.
1 острый красный перец.
1 ч. л. черного перца горошком.
Шаг 1. Сладкий перец вымыть, удалить плодоножку и семена, нарезать на дольки.
Шаг 2. Жгучий перец помыть и удалить семена.
Шаг 3. Уложить перец в бутылку, добавить перец горошком.
Шаг 4. Залить водкой, оставить на две недели в темном месте, периодически встряхивая.
Шаг 5. Настойку процедить, залить в чистую бутылку. Хранить в темном месте.