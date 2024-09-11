Школа-сад на 128 мест в деревне Тулунского района готова принять детей

— Завершение строительства школы-сада в деревне Евдокимова стало важным событием для региона. Сдача объекта в эксплуатацию является еще одним успешным шагом в реализации программы восстановления после наводнения 2019 года. В новом учреждении обеспечены комфортные условия для обучения и развития детей, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.