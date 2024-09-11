Школа-сад на 128 мест в деревне Тулунского района готова принять детей

В Тулунском районе в деревне Евдокимова завершилось строительство школы-сада на 128 мест. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, учреждение получило разрешение на прием детей 6 сентября.
— Завершение строительства школы-сада в деревне Евдокимова стало важным событием для региона. Сдача объекта в эксплуатацию является еще одним успешным шагом в реализации программы восстановления после наводнения 2019 года. В новом учреждении обеспечены комфортные условия для обучения и развития детей, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Прошлое здание пострадало во время наводнения в 2019 году. Строительство нового началось в 2020. На данный момент все системы прошли проверку, а кабинеты оснащены оборудованием. Работа школы-сада в деревне начнется после получения необходимых лицензий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре обновили дорожное покрытие на трех мостах.