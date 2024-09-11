В Омске наградили юных трудящихся за помощь городу

9 сентября в мэрии Омска прошла церемония награждения юных омичей, участвовавших в проекте «Трудовое лето — 2024». Ребята вместе с наставниками проделали большую работу. Они убрали более 150 гектаров городских территорий, посадили 400 деревьев и кустарников, высадили 55 тысяч цветов и восстановили 4,5 тысячи книг в библиотеках. Кроме того, они провели 490 спортивных и культурных мероприятий и работали на предприятиях города.
На торжественном событии детям и руководителям трудовых отрядов вручили благодарственные письма. Также награды получили руководители предприятий, которые предоставили больше всего рабочих мест для школьников.
Заместитель мэра Инна Елецкая отметила, что летние трудовые сезоны помогают детям объединиться и сделать свой город лучше. Она подчеркнула важность работы наставников, которые учат ребят трудолюбию и любви к родному городу.