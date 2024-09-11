В Омске наградили юных трудящихся за помощь городу

9 сентября в мэрии Омска прошла церемония награждения юных омичей, участвовавших в проекте «Трудовое лето — 2024». Ребята вместе с наставниками проделали большую работу. Они убрали более 150 гектаров городских территорий, посадили 400 деревьев и кустарников, высадили 55 тысяч цветов и восстановили 4,5 тысячи книг в библиотеках. Кроме того, они провели 490 спортивных и культурных мероприятий и работали на предприятиях города.