Сильный ветер с порывами до 16 м/сек ожидается в Воронежской области

В Воронежской области в четверг, 12 сентября, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 16 м/сек. Предупреждение будет актуально с 6:00 минимум до 18:00. Об этом сообщает прогностическая карта для Центрального федерального округа.