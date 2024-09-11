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Сильный ветер с порывами до 16 м/сек ожидается в Воронежской области

В регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 54% 763 мм рт. ст. +19°
Источник: Reuters

В Воронежской области в четверг, 12 сентября, будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 16 м/сек. Предупреждение будет актуально с 6:00 минимум до 18:00. Об этом сообщает прогностическая карта для Центрального федерального округа.

В столице Черноземья в ночь на четверг будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 10 м/сек. Днем 12 сентября скорость ветра составит максимум 13 м/сек.

Из-за сильного ветра повышаются риски крупных ландшафтных пожаров. На всей территории Воронежской области по-прежнему действует максимальный, V класс пожарной опасности.