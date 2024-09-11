Когда в Башкирии пройдут субботники.

— Хорошие начинания обязательно приживаются и потом уже становятся просто доброй, а, главное, полезной традицией навсегда. Есть муниципалитеты, в которых вне зависимости от времени года проходит, например, «Чистый четверг». Работники предприятий и организаций, жители выходят на уборку. Результат — ухоженная территория, всегда эстетичный внешний вид, — считает министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.