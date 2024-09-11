Жителям Ростовской области покажут трофейную технику из зоны спецоперации

С 14 до 22 сентября жители Ростовской области смогут посетить выставку военной техники из зоны СВО. Экспозиция будет доступна с 10 до 18 часов в парке Левобережном Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ЮВО.
На площадке покажут трофейную технику, захваченную военными на Донецком и Авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике.
В частности, будут представлены бронетранспортеры М113 (США), 113 G3DK (Дания), FV 103 SPARTAN (Великобритания), бронеавтомобиль «Козак-2М1», БТР-3 и БТР-4, автомобиль HMMWV «Хамви» (США), украинский танк Т-64БВ «Булат» и боевая машина пехоты БМП.
Также можно будет увидеть разведывательные и ударные беспилотники, стрелковое и противотанковое вооружение.
— Кроме этого, у всех желающих будет возможность пообщаться с участниками спецоперации. Они расскажут, при каких обстоятельствах были захвачены военные машины, — добавили в пресс-службе ЮВО.
К слову, посетителей также планируют угощать «солдатской» кашей и горячим чаем. Запланированы концерты с участием военных и городских коллективов.
Напомним, ранее власти Ростова-на-Дону предупредили водителей о том, что на время выставки будет закрыта одна из парковок Левобережного парка.