Определили семь самых красивых сел Воронежской области

Гранты могут направить на благоустройство территории сел, на покупку необходимых для этой работы техники, оборудования и материалов. А также на установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов. Победитель также на эти деньги сделает информационный знак, призванный увековечить этот успех.