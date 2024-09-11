Определили семь самых красивых сел Воронежской области

В Воронежской области конкурсная комиссия выбрала из 20 претендентов на право называться самым красивым селом в регионе в 2024 году семь лучших заявок. Они вышли в финал. В семерку лучших вошли села Верхняя Тойда Аннинского района, Затон Воробьевского района, Лискинское Лискинского района, Першино Нижнедевицкого района, Истобное Репьевского района, Русаново Терновского района и поселок Новопокровский Новохоперского района.
До 1 октября члены конкурсной комиссии направят на рассмотрение оргкомитета предложения по победителю и шести призерам конкурса. Их определят по наибольшему количеству баллов, набранных не только в результате оценок экспертов жюри, но и ходе голосования в интернете.
Победителю конкурса выделят грант в два миллиона рублей. Призеры получат по 300 тысяч.
Гранты могут направить на благоустройство территории сел, на покупку необходимых для этой работы техники, оборудования и материалов. А также на установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов. Победитель также на эти деньги сделает информационный знак, призванный увековечить этот успех.