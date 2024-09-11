В Омске пенсионерка стала жертвой обмана при продаже коляски

В декабре 2021 года пенсионерка, являющаяся инвалидом 3 группы, разместила объявление о продаже инвалидной коляски. Она получила звонок от незнакомки, которая хотела купить коляску. Пенсионерка передала номер своей банковской карты и код подтверждения, который пришёл по смс. Позже она обнаружила, что со счета списали 139 тысяч рублей.