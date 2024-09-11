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В Омске пенсионерка стала жертвой обмана при продаже коляски

Суд признал действия мошенницы неосновательным обогащением.

Источник: Комсомольская правда

Серпуховский городской суд Московской области рассмотрел иск прокуратуры Москаленского района о возмещении ущерба для 70-летней жительницы, которая стала жертвой мошенников.

В декабре 2021 года пенсионерка, являющаяся инвалидом 3 группы, разместила объявление о продаже инвалидной коляски. Она получила звонок от незнакомки, которая хотела купить коляску. Пенсионерка передала номер своей банковской карты и код подтверждения, который пришёл по смс. Позже она обнаружила, что со счета списали 139 тысяч рублей.

Полиция вскоре выяснила, что деньги поступили на счет жительницы Серпухова. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал мошенницу вернуть деньги пострадавшей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.