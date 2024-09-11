Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

Прощание с Масляковым прошло в концертном зале «Планета КВН». Церемонию посетили родственники, друзья и коллеги телеведущего. Среди них: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, певец Shaman, КВНщики разных лет и другие. Президент России Владимир Путин прислал на прощание венок.
Александр Масляков умер 8 сентября. Ему было 82 года. По данным СМИ, у руководителя КВН была онкология. Официально эта информация не подтверждалась. Масляков перестал вести КВН в 2023 году. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Маслякова.