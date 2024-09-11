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Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище Москвы прошли похороны ведущего и руководителя юмористической телепередачи КВН Александра Маслякова. Его похоронили рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой. Также недалеко от его могилы покоятся композитор Никита Богословский и советская и российская актриса Людмила Гурченко.

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Прощание с Масляковым прошло в концертном зале «Планета КВН». Церемонию посетили родственники, друзья и коллеги телеведущего. Среди них: гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, певец Shaman, КВНщики разных лет и другие. Президент России Владимир Путин прислал на прощание венок.

Александр Масляков умер 8 сентября. Ему было 82 года. По данным СМИ, у руководителя КВН была онкология. Официально эта информация не подтверждалась. Масляков перестал вести КВН в 2023 году. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Маслякова.