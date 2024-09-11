Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище Москвы прошли похороны ведущего и руководителя юмористической телепередачи КВН Александра Маслякова. Его похоронили рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой. Также недалеко от его могилы покоятся композитор Никита Богословский и советская и российская актриса Людмила Гурченко.