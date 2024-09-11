В РТУ МИРЭА рассказали об экспедициях студенческого корпуса «Команда Арктики»

Северные регионы обладают не только завораживающей природой, но и богатой историей и культурным наследием — к сожалению, не слишком известными нам, жителям «южных» земель. Некоторые места, такие, как Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, или женский монастырь в честь Воскресения Христова в Чердыни, являются настоящими местами силы для сотен людей. Здесь в этом году впервые побывали добровольцы РТУ МИРЭА в составе Студенческого экспедиционного корпуса. В июле этого года ребята помогли с благоустройством святых мест, заготовили ягоды и травы на зиму, высадили деревья и кустарники. В будущем «Команда Арктики» планирует оказывать помощь не только приходам Русской Православной Церкви, но и другим официальным конфессиям страны.