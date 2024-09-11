Иосиф Пригожин рассказал на «Вечернем Звуке», как видит музыку будущего

В эксклюзивном интервью Звук Медиа он выразил восхищение современными технологиями, совершившими большой прорыв.
Также Пригожин признался, что, возможно, в силу «возраста» ценит тактильные ощущения в творчестве. «Я люблю потрогать, посмотреть, созерцать», — поделился бизнесмен.
Среди источников собственного вдохновения в творчестве продюсер назвал любовь, природу, «настроение вокруг». «Все, что ты видишь, все, что ты ощущаешь дает тебе определенный импульс. Например, в зимние или осенние периоды — у тебя лирика. Летом — хочется танцевать», — уточнил он.
Ранее Пригожин высказал свое мнение по поводу идеи Константина Эрнста перезапустить «Фабрику звезд» в новом формате — для авторов песен, а не исполнителей.