Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иосиф Пригожин рассказал на «Вечернем Звуке», как видит музыку будущего

В эксклюзивном интервью Звук Медиа он выразил восхищение современными технологиями, совершившими большой прорыв.

Источник: Звук

В эксклюзивном интервью Звук Медиа он выразил восхищение современными технологиями, совершившими большой прорыв.

Также Пригожин признался, что, возможно, в силу «возраста» ценит тактильные ощущения в творчестве. «Я люблю потрогать, посмотреть, созерцать», — поделился бизнесмен.

Среди источников собственного вдохновения в творчестве продюсер назвал любовь, природу, «настроение вокруг». «Все, что ты видишь, все, что ты ощущаешь дает тебе определенный импульс. Например, в зимние или осенние периоды — у тебя лирика. Летом — хочется танцевать», — уточнил он.

Ранее Пригожин высказал свое мнение по поводу идеи Константина Эрнста перезапустить «Фабрику звезд» в новом формате — для авторов песен, а не исполнителей.