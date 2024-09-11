Жителей Челябинской области попросили проголосовать за лучшего народного участкового

Конкурс проходит в три этапа. Первые два — на районном и региональном уровнях. С 11 до 20 сентября пройдёт отбор конкурсантов на первом этапе. Те, кто наберёт больше всего голосов на сайте Главного управления, автоматически пройдут во второй этап голосования. Он начнётся 7 октября и продлится до 16 октября. А 17 октября станет известен победитель областного тура Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024».
Лучшие участковые из разных регионов России примут участие в финальном этапе конкурса. Его проведут в традиционной форме федерального голосования на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации. Однако перед этим необходимо ознакомиться с анкетами участников, нажав на ФИО (фамилию, имя, отчество) интересующего вас конкурсанта, а после этого определиться со своим избранником.
Чтобы отдать свой голос за одного из участников:
- Наведите курсор мышки на фотографию участника.
- Нажмите на появившуюся в центре фотографии кнопку «Проголосовать».
- Авторизуйтесь в одной из социальных сетей: «Одноклассники» или «ВКонтакте».
- Снова нажмите кнопку «Проголосовать».
Всероссийский ежегодный конкурс «Народный участковый» — это пример открытого партнёрского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. На сегодняшний день в органах внутренних дел Российской Федерации служат десятки тысяч участковых уполномоченных полиции. Они круглосуточно работают с населением на подведомственных им территориях, первыми приходят на помощь людям в трудную минуту, занимаются профилактикой мошенничества, бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании.
Так, например, в селе Еткуль загорелся дом, в котором находились 89-летняя пенсионерка и её дочь. К счастью, поблизости оказался старший участковый капитан полиции Эльвин Коджаев, который спас жильцов.
Ещё одна история со счастливым концом произошла в Верхнем Уфалее. Там участковый пришёл на помощь щенку, запертому нерадивыми хозяевами на незастеклённом балконе.