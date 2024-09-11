Жителей Челябинской области попросили проголосовать за лучшего народного участкового

Конкурс проходит в три этапа. Первые два — на районном и региональном уровнях. С 11 до 20 сентября пройдёт отбор конкурсантов на первом этапе. Те, кто наберёт больше всего голосов на сайте Главного управления, автоматически пройдут во второй этап голосования. Он начнётся 7 октября и продлится до 16 октября. А 17 октября станет известен победитель областного тура Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024».