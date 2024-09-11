Больше 12 км дорог отремонтировали в Таганроге по нацпроекту

В 2024 году в Таганроге отремонтировали семь отрезков проезжей части общей протяженностью больше 12 км. Эти работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.