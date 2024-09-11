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Больше 12 км дорог отремонтировали в Таганроге по нацпроекту

В Таганроге привели в порядок семь участков дорог общей протяженностью 12 км.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году в Таганроге отремонтировали семь отрезков проезжей части общей протяженностью больше 12 км. Эти работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

По данным властей, к этому моменту завершен ремонт на улице Циолковского, на между Калинина и Циолковского, 53−1.

Экспертизу качества проходят дорожные участки на Адмирала Крюйса (между Биржевым Спуском и Социалистической), на Николаевском Шоссе (от Северо-Западного Шоссе до Николаевского Шоссе, ⅞) и на Циолковского (между Калинина и Циолковского, 53−1).

Положительное заключение уже выдали по обновленным дорогам в 27-м Переулке, на Театральной, Щаденко и Маршала Жукова.