Заместитель прокурора Омской области провел прием граждан в Москаленском районе

Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров встретился с жителями Москаленского района для обсуждения их проблем и вопросов. Местные жители подняли темы ненадлежащего содержания дорог, уличного освещения и реализации законных гарантий для военнослужащих. Дмитрий Егоров предоставил разъяснения по действующему законодательству и принял письменные обращения от граждан. Он поручил прокурору Москаленского района Александру Лобищеву организовать проверки по поднятым вопросам и незамедлительно принять меры для восстановления прав граждан. Прокуратура Омской области будет контролировать рассмотрение обращений и информировать заявителей о результатах проверок.