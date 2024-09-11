Из поликлиники сразу в операционную: В Ростове у мужчины случился инфаркт прямо на приеме у врача

Сколько бы ни просили доктора обращаться к ним вовремя, при первых же симптомах, некоторые до сих пор тянут до последнего. Так случилось и с пожилым ростовчанином, которого экстренно отвезли в операционную прямо с приема в поликлинике.
«ОТКУДА ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ?».
Бывший начальник смены табачной фабрики, футбольный судья республиканской категории, а сегодня — 70-летний пенсионер, и подумать не мог, что ему может грозит инфаркт.
— Я же не пил и не курил, полжизни спортом занимался. Откуда будут проблемы с сердцем? — так рассуждал мужчина. — Поэтому старался не обращать внимание, когда внутри все болело и жгло огнем, отдавало в плечо, а давление сильно падало. Думал, что это обычная невралгия. Видимо, поэтому и не распознал серьезной проблемы.
Пенсионер терпел боли за грудиной до тех пор, пока не дошел до критической точки. Когда состояние резко ухудшилось, он все-таки записался на прием к врачу. Пришел через три дня. Но на своих двоих из кабинета уже не вышел. После осмотра доктор вызвал «скорую». А мужчину доставили в кардиологическое отделение клиники Ростовского медуниверситета.
-Обследование выявило критическое поражение ствола левой и правой коронарных артерий — их просвет оказался закрыт на 99%, — рассказал и.о. заведующего кардиологическим отделением клиники Дмитрий Прядко.
«СОСТОЯНИЕ УХУДШАЛОСЬ ПРЯМО НА ГЛАЗАХ».
Как объясняет специалист, в такой ситуации показана плановая операция: аортокоронарное шунтирование.
— Но из-за развивающегося инфаркта и нестабильной гемодинамики до нее наш пациент просто бы не дожил — его состояние резко ухудшалось прямо на глазах. Попытка стабилизировать его не увенчалась успехом. А в таких случаях без оперативного лечения практически 100% пациентов погибают.
И тогда врачи решились на экстренную операцию.
— Это тот самый случай, когда промедление — смерти подобно. У нас в распоряжении было не больше двух часов, а без экстренных мер можно потерять пациента, — объясняет оперирующий хирург Иван Удовенко. — В моей практике за 12 лет это третий такого уровня сложности случай. Двоих пациентов удалось спасти. Значит, шанс был. Была уверенность в том, что и здесь все может получиться.
«МОГЛО ОКАЗАТЬСЯ ФАТАЛЬНЫМ».
Во время операции бригада медиков выполнила стентирование артерий сердца. Это метод внутрисосудистого протезирования, когда в пораженную часть сосуда после его расширения изнутри устанавливается каркас из проволочных ячеек, который поддерживает стенки артерии.
— Ствол левой коронарной артерии — главный сосуд, питающий сердце — был почти полностью закрыт. И сам процесс стентирования оказался очень сложным в месте стеноза: любое неточное движение — миллиметр вправо-влево — могло оказаться фатальным для пациента. Но мы все сделали, как надо.
Состояние больного стабилизировалось еще на операционном столе.
— Доктора действовали очень быстро. Меня без промедления отправили в операционную, сразу — на стол, — вспоминает спасенный мужчина. — Там я даже немного посмотрел «телевизор» — слева от меня на мониторе отражался ход операции на артериях.
А дальше — ночь в реанимации и перевод в кардиологическое отделение. Медики подтвердили: после операции и лечения у пациента все в норме. Он уже ходит и готовится в выписке.