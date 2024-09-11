Из поликлиники сразу в операционную: В Ростове у мужчины случился инфаркт прямо на приеме у врача

— Это тот самый случай, когда промедление — смерти подобно. У нас в распоряжении было не больше двух часов, а без экстренных мер можно потерять пациента, — объясняет оперирующий хирург Иван Удовенко. — В моей практике за 12 лет это третий такого уровня сложности случай. Двоих пациентов удалось спасти. Значит, шанс был. Была уверенность в том, что и здесь все может получиться.