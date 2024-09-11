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Акция «Злостный неплательщик» пройдет в Братске и районе

Неплательщиков штрафов будут искать 12 и 13 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Братске и районе с 12 по 13 сентября пройдет рейдовое мероприятие «Злостный неплательщик». Об этом сообщили в МВД города. Госавтоинспекторы будут искать водителей, которые не оплачивают вовремя штрафы.

— Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Неуплата штрафа в указанный срок, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет административную ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административного ареста до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов, — напомнили госавтоинспекторы.

Если оплатить штраф до 20 дней с момента его назначения, то он может быть уплачен в половину.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре полицейские опровергли информацию о появлении серийного преступника, который угрожает девушкам.