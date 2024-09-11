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Анонсирован еще один посмертный альбом рэпера YUNG TRAPPA

Стало известно, что выйдет четвертый посмертный лонгплей хип-хоп- и трэп-исполнителя YUNG TRAPPA. Релиз был анонсирован в официальной группе артиста во «ВКонтакте».

Источник: Звук

Стало известно, что выйдет четвертый посмертный лонгплей хип-хоп- и трэп-исполнителя YUNG TRAPPA. Релиз был анонсирован в официальной группе артиста во «ВКонтакте».

В паблике опубликовали, предположительно, обложку грядущей пластинки с изображением звериной когтистой лапы. Альбом, по-видимому, получил название RIP Trappa Album. Дата выхода работы пока неизвестна.

В феврале 2023-го, всего через неделю после смерти YUNG TRAPPA, состоялся релиз полноформатника Free Trappa Album 2. Затем увидел свет сборник объединения YMB с участием музыканта — Saint Columbia. В декабре же на стримингах появился лонгплей JP3.

Рэпер скончался в прошлом году в возрасте 27 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.