Чем опасно высокое артериальное давление и как быстро его понизить в домашних условиях

Проявления высокого и низкого давления могут быть разными. Эти признаки могут существенно влиять на качество жизни и нести высокие риски, поэтому важно уметь их распознавать, особенно если у вас под рукой в данный момент нет тонометра??? аппарата для измерения артериального давления...