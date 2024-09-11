Уфа встретила паралимпийцев-призёров

— В республике созданы хорошие условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли заниматься спортом, и продолжаем их развивать. Паралимпийцев готовит к соревнованиям республиканская спортшкола «Центр адаптивного спорта». Поддержка спорта в республике имеет для нас очень большое значение. За последние пять лет возвели более 1 400 объектов — это третье место в России. Впервые за 30 лет запустили в регионе программу по капитальному ремонту спортивных сооружений. В городах и селах появляются спортивные площадки с современными тренажерами. И везде мы стараемся создавать условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья, — прокомментировал министр спорта РБ Руслан Хабибов.