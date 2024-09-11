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Редкими именами в Ростовской области стали Малюта, Зайна и Джейлин

Редкие и популярные имена детей назвали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Редкие детские имена, зарегистрированные в Ростовской области в 2024 году, перечислили в реестре ЗАГС.

Судя по обновленному списку, некоторых мальчиков назвали Малюта, Саргис, Юсуфжан, Алибек, Билял, Реомир, Федор и Аким, а девочек — Джейлин, Зайна, Хеда, Аврелия, Хумайро и Русалина.

Редкими считаются имена 6% детей, занесенные в списки начиная с 2018 года.

При этом большинство родителей на Дону все же склоняются к более традиционным именам. Самые распространенные в этом году имена мальчиков — Александр (510), Михаил (468), Артем (443), Матвей (388) и Максим (380), имена девочек — София (496), Мария (424), Ева (402), Варвара (338) и Анна (309).