В Омске завершили асфальтирование 6-й Амурской улицы

В Омске завершены работы по асфальтированию 6-й Амурской улицы, что стало долгожданным событием для местных жителей. Эта инициатива получила поддержку от депутата Омского городского Совета Натальи Старовойтовой, которая активно работала над решением проблемы на своем избирательном округе.
Асфальтирование дороги охватывает участок от 33-й до 36-й Северных улиц и стало значительным шагом в благоустройстве данной территории. Важно отметить, что в прошлом году на аналогичном участке была заасфальтирована 5-я Амурская улица, что позволяет говорить о планомерности работы по улучшению инфраструктуры в частном секторе.
Кроме асфальтирования, запланированы мероприятия по обустройству освещения, тротуаров, площадок для сбора твердых бытовых отходов и остановочных комплексов. Работа в этом направлении продолжается, и жители могут ожидать дальнейших изменений к лучшему в своем районе.