В Омске завершили асфальтирование 6-й Амурской улицы

Асфальтирование дороги охватывает участок от 33-й до 36-й Северных улиц и стало значительным шагом в благоустройстве данной территории. Важно отметить, что в прошлом году на аналогичном участке была заасфальтирована 5-я Амурская улица, что позволяет говорить о планомерности работы по улучшению инфраструктуры в частном секторе.