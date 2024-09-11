На юге Москвы открыли большой кинологический парк

Парк разделили на пять секторов. На территории можно найти полосы препятствий, горки, лестницы, тоннели и другие тренажёры для развития ловкости и выносливости. Один из секторов поможет развить обоняние собаки, в другом будут проводиться крупные соревнования. Для зрителей установили трибуну на 170 мест. А одновременно в парке смогут проводить время больше 500 человек с четвероногими друзьями.