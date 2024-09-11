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На юге Москвы открыли большой кинологический парк

Здесь можно проводить тренировки и соревнования.

Источник: AP 2023

В Царицыне открыли огромный кинологический парк площадью свыше гектара. Как пишет mos.ru, на Тимуровской улице и раньше была площадка для выгула, но оборудование устарело, у местных жителей был запрос на более современное тренировочное пространство.

Парк разделили на пять секторов. На территории можно найти полосы препятствий, горки, лестницы, тоннели и другие тренажёры для развития ловкости и выносливости. Один из секторов поможет развить обоняние собаки, в другом будут проводиться крупные соревнования. Для зрителей установили трибуну на 170 мест. А одновременно в парке смогут проводить время больше 500 человек с четвероногими друзьями.

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