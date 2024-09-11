Молодой Платон и ЛСП спорят из-за прибыли от трека «СЕКРЕТАРША»

По словам Олега, договор с условиями он получил только через полторы недели после выхода сингла. В нем говорится, что Молодой Платон хочет разделить прибыль 70 на 30 в свою пользу, на что Савченко не согласен. Он предлагает разбить все поровну. Также музыкант собирается удалить композицию со всех площадок и перезаписать ее сольно. Клип на «СЕКРЕТАРШУ» исполнитель переснимет со своей командой. Свое заявление Олег сделал публично в соцсетях, так как коллега везде его заблокировал.