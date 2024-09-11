Молодой Платон и ЛСП спорят из-за прибыли от трека «СЕКРЕТАРША»

Основатель белорусского хип-хоп-проекта «ЛСП» Олег Савченко и рэпер Молодой Платон не могут договориться, как поделить доход от недавней совместной песни «СЕКРЕТАРША».
По словам Олега, договор с условиями он получил только через полторы недели после выхода сингла. В нем говорится, что Молодой Платон хочет разделить прибыль 70 на 30 в свою пользу, на что Савченко не согласен. Он предлагает разбить все поровну. Также музыкант собирается удалить композицию со всех площадок и перезаписать ее сольно. Клип на «СЕКРЕТАРШУ» исполнитель переснимет со своей командой. Свое заявление Олег сделал публично в соцсетях, так как коллега везде его заблокировал.
Платон, в свою очередь, считает, что с артистом невозможно найти компромисс, и обвиняет его в оскорблениях. «Теперь, когда трек стал хитом, ты вдруг забиваешь на наши договоренности, выставляешь меня обманщиком и говоришь, что должен получать больше процентов с трека», — написал рэпер. Юноша подчеркнул, что припев и «TikTok-отрывок» в песне написал он и вообще сингл изначально принадлежит ему. «Скоро покажу вам как звучала первая версия секретарши где ЛСП не перепевает мои строчки», — подытожил Платон.
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