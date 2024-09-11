После стометровки любимый позвал замуж: Ростовчанка в составе сборной победила на Чемпионате по пожарному спорту в Китае

По словам спортсменки, в Китае они провели шесть дней, четыре из которых были соревновательными. Наши женщины пробегали дистанцию, а следом по лестнице карабкались на второй этаж. К слову, дончанка справилась с этим заданием почти за семь секунд. А еще спортсменки тушили условный пожар и преодолевали полосу с препятствиями. В итоге россиянкам досталось первое место.