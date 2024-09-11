После стометровки любимый позвал замуж: Ростовчанка в составе сборной победила на Чемпионате по пожарному спорту в Китае

Анжелика Малинина — отличный пример того, что женщина не только может гармонично вписаться в такое сильное и, преимущественно, мужское ведомство как МЧС, но и прославить родной город на международной арене.
32-летняя ростовчанка сейчас старший инженер отделения организации службы подготовки и пожаротушения. А еще — член сборной женской спортивной команды МЧС России. И на днях наша команда завоевала безоговорочную победу на X Чемпионате мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту в китайском Харбине.
Анжелика рассказала журналисту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» о состязаниях и о том, как благодаря спорту и службе встретила свою любовь.
НА ВТОРОЙ ЭТАЖ ЗА СЕМЬ СЕКУНД.
По словам спортсменки, в Китае они провели шесть дней, четыре из которых были соревновательными. Наши женщины пробегали дистанцию, а следом по лестнице карабкались на второй этаж. К слову, дончанка справилась с этим заданием почти за семь секунд. А еще спортсменки тушили условный пожар и преодолевали полосу с препятствиями. В итоге россиянкам досталось первое место.
— Вторыми стали коллеги из Белоруссии. Третье место у сборной Узбекистана, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Анжелика, конечно же, рада такому результату. Но своей главной победой считает встречу, в корне изменившую ее судьбу. Дело в том, что в апреле на очередных спортивных сборах, Анжелика встретила будущего мужа — тоже сотрудника МЧС и спортсмена.
«НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОЗВАЛ ЗАМУЖ».
— С Артемом мы были знакомы давно. Часто виделись на соревнованиях, но особо не общались. А в апреле на сборах в Адлере вдруг очень сблизились.
Анжелика говорит, что их судьбы были предопределены всего лишь одной прогулкой у моря. В тот вечер оба спортсмены, вымотанные тренировками, решили посидеть на берегу.
— Мы смотрели на море и болтали обо всем на свете. Наверное, именно тогда и поняли, как много у нас общего.
С этого красивого вечера начались их отношения. Через два месяца мужчина сделал предложение любимой.
— Мы как раз выступали с ним на соревнованиях. Артем, конечно, был моим самым главным болельщиком. Я хорошо пробежала стометровку. А на следующий день он позвал меня замуж.
СМЕНИЛА ФАМИЛИЮ И ГОРОД.
Возможно, пара и не спешила бы так с браком, если бы не одно «но».
— Я жила в Ростове, а он — в Подольске. Мы же хотели быть вместе всегда, а не только на сборах.
С регистрацией брака тоже не затягивали. Этим летом у обоих на пальцах заблестели обручальные кольца. Анжелика, в девичестве Доканева, взяла фамилию мужу.
Уже в новом статусе замужней женщины ростовчанка отправилась к начальству просить о переводе в Подмосковье. Руководство пошло на встречу. И вскоре спортсменка паковала вещи.
— Теперь я живу в Подольске. Кончено, скучаю по родителям, которые остались в Ростове, но в то же время я абсолютно счастлива!