Последние новости к вечеру 11 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 сентября 2024 года.
Песков: Запад уже принял решение по ударам по России
Дмитрий Песков считает, что Запад разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS. По его словам, это решение, скорее всего, уже принято, и началась информационная кампания для его формализации. США и Европа пытаются дистанцироваться от конфликта, однако в Кремле полагают, что это не удается.
В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку
Минобороны сообщило о попытке ВСУ захватить установку «Крым-2». Российские войска сорвали эту операцию в ночь на 11 сентября. Восемь катеров были потоплены, до 80 украинских боевиков были уничтожены.
Захарова: за ударом по Раменскому стоят США и Великобритания
Вашингтон и Лондон стоят за атакой на Раменское, заявили в МИД РФ. Киевский режим — лишь инструмент в их руках, отметила Мария Захарова. Она добавила, что попытки Запада дестабилизировать ситуацию в РФ обречены на провал.
Трампа и Харрис поймали на лжи во время дебатов
По итогам прошедших в США дебатов между Трампом и Харрис кандидатов уличили в ложных заявлениях. Харрис неверно заявила о безработице, а Трамп — об инфляции. Безработица в стране снизилась к 2021 году; инфляция при Трампе была 7,8%, а ее пик при Байдене — 9,1% в 2022 году, что ниже, чем в 1980-м.
В Москве простились с Александром Масляковым
На Новодевичьем кладбище похоронили Александра Маслякова, ведущего КВН, умершего 8 сентября в возрасте 82 лет. Церемонию прощания в зале «Планета КВН» посетили его родственники, друзья и коллеги. Президент России выразил соболезнования родным и близким Маслякова и прислал на прощание венок.