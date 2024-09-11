Последние новости к вечеру 11 сентября 2024 года

Дмитрий Песков считает, что Запад разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS. По его словам, это решение, скорее всего, уже принято, и началась информационная кампания для его формализации. США и Европа пытаются дистанцироваться от конфликта, однако в Кремле полагают, что это не удается.