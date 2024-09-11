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Последние новости к вечеру 11 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 11 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 11 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 11 сентября 2024 года.

Песков: Запад уже принял решение по ударам по России

Дмитрий Песков считает, что Запад разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS. По его словам, это решение, скорее всего, уже принято, и началась информационная кампания для его формализации. США и Европа пытаются дистанцироваться от конфликта, однако в Кремле полагают, что это не удается.

В Черном море сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку

Источник: РИА "Новости"

Минобороны сообщило о попытке ВСУ захватить установку «Крым-2». Российские войска сорвали эту операцию в ночь на 11 сентября. Восемь катеров были потоплены, до 80 украинских боевиков были уничтожены.

Захарова: за ударом по Раменскому стоят США и Великобритания

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Вашингтон и Лондон стоят за атакой на Раменское, заявили в МИД РФ. Киевский режим — лишь инструмент в их руках, отметила Мария Захарова. Она добавила, что попытки Запада дестабилизировать ситуацию в РФ обречены на провал.

Трампа и Харрис поймали на лжи во время дебатов

Источник: AP 2023

По итогам прошедших в США дебатов между Трампом и Харрис кандидатов уличили в ложных заявлениях. Харрис неверно заявила о безработице, а Трамп — об инфляции. Безработица в стране снизилась к 2021 году; инфляция при Трампе была 7,8%, а ее пик при Байдене — 9,1% в 2022 году, что ниже, чем в 1980-м.

В Москве простились с Александром Масляковым

На Новодевичьем кладбище похоронили Александра Маслякова, ведущего КВН, умершего 8 сентября в возрасте 82 лет. Церемонию прощания в зале «Планета КВН» посетили его родственники, друзья и коллеги. Президент России выразил соболезнования родным и близким Маслякова и прислал на прощание венок.