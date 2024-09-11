Ордена Мужества передал мэр Иркутска семьям участников СВО

— Сегодня мы отдаем дань уважения подвигу тех, кто с честью защищал Родину и отстаивал справедливость. Каждый из нас разделяет боль близких, гордится нашими земляками. И мы сделаем все, чтобы их имена навсегда остались в истории. Родные бойцов могут рассчитывать на нашу помощь, — отметил мэр Руслан Болотов.