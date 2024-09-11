Ордена Мужества передал мэр Иркутска семьям участников СВО

В Иркутске мэр города Руслан Болотов вручил ордена Мужества семьям погибших участников СВО. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, орденов были удостоены шесть павших при исполнении воинского долга бойцов: Алексей Барковский, Прокопий Опхоров, Иван Балаханов, Владимир Чистяков, Александр Ваганов, Сергей Гордеев.
— Сегодня мы отдаем дань уважения подвигу тех, кто с честью защищал Родину и отстаивал справедливость. Каждый из нас разделяет боль близких, гордится нашими земляками. И мы сделаем все, чтобы их имена навсегда остались в истории. Родные бойцов могут рассчитывать на нашу помощь, — отметил мэр Руслан Болотов.
Отметим, что в областном центре продолжают увековечивать память героев СВО. До конца текущего года в городе появится десять мемориальных досок на фасадах учебных заведений бойцов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона отремонтировали покрытие на трех мостах. На участках проводили ямочный ремонт и обновили дороги асфальтовыми картами.