В Ростовской области зависимость от гаджетов начали фиксировать у детей 7 8 лет

— Раньше проблемы были другие проблемы. Сейчас проблематика полностью изменилась и связана с цифровизацией. Если я раньше работала с подростками от 13 до 16 лет, то сейчас это дети 7−8 лет с устойчивой игровой зависимостью, — отметила руководитель Центра трудных подростков Анна Хоботова.