В Ростовской области зависимость от гаджетов начали фиксировать у детей 7 8 лет

Зависимость детей от гаджетов обсудили в Ростове-на-Дону в рамках пресс-конференции на площадке «Интерфакса». Заинтересованность в телефонах и другой технике отмечают уже среди ребят 7−8 лет, даже у мальчиков и девочек, не умеющих читать и писать.
— Раньше проблемы были другие проблемы. Сейчас проблематика полностью изменилась и связана с цифровизацией. Если я раньше работала с подростками от 13 до 16 лет, то сейчас это дети 7−8 лет с устойчивой игровой зависимостью, — отметила руководитель Центра трудных подростков Анна Хоботова.
Заинтересованность технологиями и электроникой влияет и на поведение подростков. По данным МВД, некоторые из них нарушают закон в цифровом пространстве или после обмана мошенников становятся невольными соучастниками преступлений.
Также фиксировались случаи, когда несовершеннолетних ребят вербовали для противоправных действий.
По данным Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму, с 2020 по первое полугодие 2024 года выявили около 3 тысяч единиц противоправного контента на различных онлайн-площадках.
611 опубликованных в сети материалов несли вред здоровью и развитию детей, а еще 700 были связаны с оборотом запрещенных веществ. Это при том, что динамика появления подобной информации за 4,5 года значительно снизилась.