Он начинал КВН: в Москве простились с Александром Масляковым

— Я бросил все дела и приехал сюда почтить память великого человека и сказать слова моего сына, который сейчас воюет на Торецком направлении, — сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. — Мой сын десять лет играл в КВН и впитал ту культуру, которую Александр Васильевич возродил на телевидении в очень сложное для нашей страны время. Для нас это человек большого таланта и ума, провидец, видящий на годы вперед. Масляков — настоящий русский мужик, который идет по полю и сеет зерно. Он знает, что через какое-то время здесь будет колоситься поле. Те зерна, которые он бросил, проросли и на Донбассе. На Донбассе в КВН играли, играют и будут играть.