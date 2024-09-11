Он начинал КВН: в Москве простились с Александром Масляковым

Тысячи поклонников 11 сентября пришли проводить в последний путь Александра Маслякова. С ведущим «Клуба веселых и находчивых» прощались в концертном зале «Планета КВН». Генеральный директор Первого канала сравнил его улыбку с улыбкой Юрия Гагарина. Для миллионов почитателей одной из самых долгоживущих программ на отечественном телевидении этот день был тяжелым: казалось, что Масляков вечен, как и его шоу. «Известия» присоединились к желающим проститься с ведущим.
Предвидя огромное количество поклонников, милиция перекрыла ближние выходы из метро, ведущие к «Планете КВН». С большого экрана на здании улыбался Александр Васильевич Масляков. Чтобы попасть внутрь, надо было пройти через рамки металлоискателей, вдоль ограждений. Во дворе — автобусы с сотрудниками МВД. Люди несли цветы к дому КВН с 8 сентября, как только пришла новость о кончине Александра Маслякова.
— Это хорошая фотография: таким он был 57 лет назад, когда мы познакомились, таким остался до последнего, — вспоминает ведущий другой известной программы Леонид Якубович. — Поразительная история! Человек 57 лет совершенно не менялся. Наверняка он бывал в дурном настроении, мог злиться, но, несмотря ни на что, всей стране он дарил свою улыбку. Несколько времени тому назад я решил выбросить записную книжку, потому что это уже невозможно. Они — уходят! Но есть те, которые остаются навсегда. Саша Масляков из таких.
Фойе дома КВН — в корзинах белых цветов. Кругом портреты Александра Маслякова. Детские фото сменяются кадрами студенческой поры, начала работы на Центральном телевидении. И вот уже на снимках возникает сцена главной юмористической программы. В очереди желающих проститься очень много молодежи. Кто-то имеет отношение к КВН, кто-то просто поклонник. Есть и пожилые люди.
— Я не решаюсь подняться в зал, боюсь, разрыдаюсь, и с сердцем станет плохо, — говорит Наталья Сергеевна. — Я помню, когда впервые увидела Сашу по нашему старенькому ламповому телевизору. Мы всем классом были влюблены в такого энергичного, шустрого, улыбающегося юношу. Таким и хочу его запомнить.
В зале, где проходила церемония прощания, было темно, свет — только от портрета Александра Маслякова на экране. На сцене гроб. Около него друзья и семья — супруга Светлана, сын Александр. Десятки корзин с цветами и венков. По центру украшенный лентами в цвет российского триколора венок от президента России. Ритуальная служба не успевает складывать вдоль сцены принесенные людьми розы и гвоздики. Проходя мимо гроба, люди не могут сдержать слез, кто-то крестится. А одна беременная девушка обещает назвать своего ребенка Александром.
— В это не хочется верить! Кажется, что Александр Масляков был всегда — и всегда был молодым, — сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. — У космонавтики была улыбка Гагарина, у телевидения — улыбка Маслякова. Без малого шесть десятилетий он помогал стране улыбаться. И не только сам, он обладал уникальным качеством: среди инженеров, программистов и психиатров выискивал людей, которые так же, как он, помогали стране улыбаться. Знаете, мне всегда говорили, что незаменимых нет. Александр Васильевич был классическим примером такого незаменимого.
Как заметил Константин Эрнст, за десятилетия КВН оказался самым эффективным творческим вузом. Он произвел такое количество звездных редакторов, ведущих, сценаристов, режиссеров, продюсеров, как ни один творческий вуз в стране.
— У КВН есть лиги — региональная, межрегиональная, центральная, первая, — поделилась с «Известиями» актриса Надежда Ангарская. — Стремясь наверх, ты будто переходил из класса в класс. Сдал экзамен Александру Васильевичу — перешел. Вот вам и воспитание. И в КВН должны были быть трудолюбие, усидчивость, желание и выносливость.
С Надеждой согласен и шоумен Евгений Бороденко. Все причастные называли учебу у Маслякова школой КВН, в которой учились сочинять юмор. Многие стали сценаристами, креативными продюсерами, ведущими на телевидении, кто-то даже обзавелся собственным продакшеном.
— Диплом об учебе в КВН нам никто не выдавал, но это образование нам дало всё, — говорит Бороденко. — Вы посмотрите, весь развлекательный контент на телевидении создается благодаря КВН.
Шоумен Сергей Писаренко признается, что в его жизни было только несколько человек, которые фундаментально повлияли на судьбу. И в ряду с его родителями всегда стоял Александр Васильевич. «Масляков — человек, благодаря которому я и мои товарищи получили свою судьбу в этой жизни», — говорит Писаренко.
В зале тихо играла музыка. My Way, которую пел Фрэнк Синатра, La Luna Сары Брайтман. А еще — композиция Александра Зацепина.
— «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова» — любимая песня Александра Васильевича, — признался шоумен Вадим Галыгин.
Люди шли и шли. С Александром Масляковым пришли проститься: Алена Малышева, Кира Прошутинская, Гарик Харламов, Дмитрий Хрусталев, Артур Джанибекян, Наталья Еприкян, Гарик Мартиросян, Валдис Пельш, Виктор Васильев, SHAMAN, Игорь Крутой, Елена Борщёва, Юрий Николаев, Екатерина Мизулина, Пелагея, Константин Лавроненко, Тина Канделаки, Алла Михеева, Юрий Аксюта, Дмитрий Грачев, Виталий Игнатенко, Павел Астахов, Владислав Третьяк и многие другие звезды кино и телевидения.
Благодаря Маслякову КВН стало семейным делом. Жена может играть за одну команду, а муж за другую. Именно на этом проекте многие и создавали свои ячейки общества. Прощаться приехали командами. Командами и подходили к гробу. Иван Абрамов разрыдался прямо у микрофона и не смог ничего сказать. Приехали проститься и ребята из Донбасса.
— Я бросил все дела и приехал сюда почтить память великого человека и сказать слова моего сына, который сейчас воюет на Торецком направлении, — сказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. — Мой сын десять лет играл в КВН и впитал ту культуру, которую Александр Васильевич возродил на телевидении в очень сложное для нашей страны время. Для нас это человек большого таланта и ума, провидец, видящий на годы вперед. Масляков — настоящий русский мужик, который идет по полю и сеет зерно. Он знает, что через какое-то время здесь будет колоситься поле. Те зерна, которые он бросил, проросли и на Донбассе. На Донбассе в КВН играли, играют и будут играть.
По мнению актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой, уникальность Маслякова в том, что когда он разговаривал со зрителями через экран, он разговаривал будто с каждым в отдельности.
— А когда выходил на сцену, моментально брал внимание, — говорит телеведущая. — И каждый зритель считал КВН своим. Потому что КВН — это огромная планета творческих людей, которые не готовы сдаваться ни при каких обстоятельствах. И Александр Васильевич никогда не сдавался. Я благодарна ему, что он пригласил меня пожить на этой планете, и там с удовольствием останусь, потому что КВН стал семьей.
Как признаются друзья и ученики Маслякова, КВН — это не просто семья, это люди, которые ближе родных. «Если мы напишем в какой-нибудь группе — “Ребята КВНщики, помогите!” — откликнутся многие. В маленьких городах — десятки, а в Москве — это тысячи», — говорит актриса Надежда Ангарская.
Пришли и те, кто в КВН не играл, зато сидел в кресле жюри. Один из таких — дирижер Сергей Жилин.
— Александр Масляков — большой человек, который посвятил свою жизнь служению профессии, — рассказал «Известиям» Жилин. — Он сделал то, о чем мечтают многие, в том числе и я: создал свою империю с нуля и раскрутил ее до грандиозных масштабов. И сейчас мы не представляем, как это не может быть КВН. КВН — был, есть и будет всегда.
Многих волновала судьба Клуба веселых и находчивых. Что теперь будет с КВН? Все права принадлежат сыну Александру Маслякову-младшему. Уже сейчас понятно, что машина по созданию юмора на отечественном телевидении взяла такой разгон, что остановить ее вряд ли получится. Как шутят, а может, и нет, причастные: КВН — это вечный двигатель сборки Маслякова.
Похоронили Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище.