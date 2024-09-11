Патриарх Кирилл: потеря веры и развитие ИИ приближают мир к апокалипсису

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса», — сказал он, отвечая на вопросы после своего выступления на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме (цитата по «РИА Новости»).
Патриарх также заявил, что технологии на основе ИИ могут служить человеку, но могут и нести угрозу, «как атомная бомба».
Чтобы избежать негативных последствий технического прогресса, считает патриарх, человек должен «становиться лучше нравственно и духовно». Иначе человечество рискует «проиграть битвы и с искусственным интеллектом, и другие битвы». В апреле американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может уничтожить человечество. Однако вероятность подобной угрозы он оценил в 10−20%.