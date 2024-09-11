В Ростове спуск к набережной по Семашко обновят за 3,2 млн рублей

В Ростове-на-Дону на ремонт переулка Семашко от Тургеневской до Береговой планируют выделить 3,2 млн рублей. Сейчас ведется поиск подрядчика. Эта информация опубликована на сайте госзакупок.
Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 25 сентября, окончательное решение примут 30 сентября 2024 года. Заказчиком выступает городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры.
Срок исполнения контракта — 31 декабря 2024 года. При необходимости гарантийный ремонт дороги также будет проводиться силами подрядчика.
Ранее сообщалось, в Ростове на месяц перекроют проезд машин по улице Доватора.