Мальчик из Бурятии на которого упали футбольные ворота идет на поправку

В Бурятии родители пострадавшего при падении футбольных ворот 11-летнего мальчика сообщили, что он идет на поправку. Ребенка перевезли из села Орлик в столицу республики Улан-Удэ на лечение. Как рассказали в администрации Окинского района, состояние школьника стало лучше благодаря грамотному уходу врачей.
— Понемногу встает, ходит. Получает в РДКБ хорошее лечение. Подружился с детьми, которые лежат здесь. Нам звонят, постоянно приходят родственники, земляки из Окинского района. Наша семья благодарит грамотно оказавших первую помощь медиков Окинской ЦРБ, Центра медицины катастроф. И, конечно, врачей, медсестёр, санитарок ДРКБ, — поделилась мама мальчика.
Отдельную благодарность родные выражают лечащим врачам и министру здравоохранения республики.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 4 октября из Иркутска в Улан-Удэ начнут ходить рейсовые автобусы. Время в пути составит восемь часов.