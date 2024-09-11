Мальчик из Бурятии на которого упали футбольные ворота идет на поправку

В Бурятии родители пострадавшего при падении футбольных ворот 11-летнего мальчика сообщили, что он идет на поправку. Ребенка перевезли из села Орлик в столицу республики Улан-Удэ на лечение. Как рассказали в администрации Окинского района, состояние школьника стало лучше благодаря грамотному уходу врачей.