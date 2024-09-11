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Праздничный Ростов: Рассказываем, как украсили донскую столицу ко Дню города

Прошлись по ростовским улицам, чтобы посмотреть на праздничные украшения к юбилею Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Уже на этой неделе Ростов-на-Дону отметит юбилейный 275-й день рождения. По случаю праздника донскую столицу начали украшать еще в августе. И вот, когда до праздника остается меньше недели, мы прошлись по городским улицам, чтобы полюбоваться на праздничные надписи с подсветкой и другие украшения.

А так выглядит брендбук. Фото: тг-канал Алексея Логвиненко

«РОСТОВ-НА-ДОНУ — СЕРДЦЕ ЮГА».

Сообщалось, что на украшение донской столицы планировалось потратить около 13 миллионов рублей. В итоге на городских улицах появились световые композиции «С Днем города» и «Герб города», которые достигают три метра в высоту, а еще — 80 композиций «Флаги на кронштейне», а также тематические панно.

В честь юбилея даже были разработаны брендбуки: за основу были взяты четыре цвета: красный, белый, золотой и синий. Придуман и слоган праздника — «Ростов-на-Дону — сердце Юга». Теперь эти дизайнерские решения можно использовать при оформлении фасадов зданий, в транспорте, помещениях и на различных площадках.

Также в честь дня рождения города будут включены гирлянды и световые консоли на мосту на проспекте Стачки и Ворошиловском.

ПАННО, ФОТО И АРТ-ОБЪЕКТЫ.

Доминантами оформления, по традиции, стали парк Горького, улица Большая Садовая, Театральная площадь, площадь Энергетиков, площадь Воинской славы и Комсомольская площадь.

Так, на Театральной площади красуется красное праздничное панно «Сердце юга». Оно прекрасно вписалось в масштабы фасада здания «Атомкотломаш».

На глобусе отмечен Ростов. Фото: Денис Демков

На улице Пушкинской развешены фотографии с самыми узнаваемыми городскими видами. Здесь можно разглядеть и Ростовский музыкальный театр, снятый с высоты птичьего полета, и стелу «Освободителям Ростова» под золотыми лучами заходящего южного солнца.

А у входа в парк Горького красуется трехметровая надпись «С Днем города». Более эффектно она смотрится в вечернее время. Когда начинает смеркаться и у надписи включается золотая подсветка. Можно подойти и сделать селфи на память.

На левом берегу на днях появилась необычный арт-объект в виде огромного глобуса. Если поближе подойти и присмотреться, то можно найти обозначение Ростова-на-Дону. В ближайшее время на нем должна появиться подсветка.

Новый арт-объект на левом берегу. Фото: Денис Демков

Но на этом сюрпризы для жителей донской столицы не закончились. Еще одна новинка появилась на набережной. Там установили памятник в виде девушки и парня, кружащихся в танце.