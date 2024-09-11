Праздничный Ростов: Рассказываем, как украсили донскую столицу ко Дню города

Уже на этой неделе Ростов-на-Дону отметит юбилейный 275-й день рождения. По случаю праздника донскую столицу начали украшать еще в августе. И вот, когда до праздника остается меньше недели, мы прошлись по городским улицам, чтобы полюбоваться на праздничные надписи с подсветкой и другие украшения.