Franz Ferdinand анонсировали альбом The Human Fear

Британские инди-рокеры Franz Ferdinand представят свой шестой, первый за семь лет полноформатник The Human Fear 10 января.
Фронтмен коллектива Алекс Капранос рассказал, что лонгплей вышел более «дерзким», чем обычно, сообщает NME. По словам артиста, куплеты в новых треках «сухие» и «лоу-файные», а припевы с ними контрастируют. Музыкант пообещал, что песни будут звучать в узнаваемом стиле Franz Ferdinand, но в то же время будут удивлять.
Для меня это «Святой Грааль»: делать что-то новое, но при этом оставаться самим собой.
Алекс Капранос
лидер группы Franz Ferdinand.
В качестве анонса группа выпустила жизнеутверждающий сингл Audacious.
Ранее стало известно, что инди-рок-команда TV on the Radio выступит впервые за пять лет.