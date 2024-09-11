Franz Ferdinand анонсировали альбом The Human Fear

Фронтмен коллектива Алекс Капранос рассказал, что лонгплей вышел более «дерзким», чем обычно, сообщает NME. По словам артиста, куплеты в новых треках «сухие» и «лоу-файные», а припевы с ними контрастируют. Музыкант пообещал, что песни будут звучать в узнаваемом стиле Franz Ferdinand, но в то же время будут удивлять.