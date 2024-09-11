«Коронавирус никуда не делся»: Стоит ли делать прививку, рассказал ростовский врач

Приближается пора сезонных простуд и гриппа. Но, когда нужно прививаться, а кому все же стоит отказаться от прививки в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM рассказал врач из Новочеркасска Борис Гуркин.
ЕСЛИ НЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.
— Прививка от гриппа является сезонной. И ее необходимо делать именно сейчас в сентябре, то есть за три-четыре недели до появления массовых заболеваний. Привезли ее в достаточно большом количестве. Так что дончан и в крупных городах, и в сельских пунктах сейчас уже активно прививают.
По словам специалиста, как и у любого лекарства, у вакцины тоже есть противопоказания.
— Прежде всего, это аллергические реакции, в том числе на яичный белок, обострение хронических заболеваний, инфекционные заболевание и острая кишечная инфекция. И в таком случает прививаться не стоит. Если же речь не об аллергии, то рекомендуется переждать, когда пройдет заболевание и только после этого спустя две-три недели делать укол.
КОРОНАВИРУС НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ.
Почему прививку от гриппа лучше делать в сентябре? На этот вопрос доктор ответил так:
— Можно, конечно, и позже. Но для того, чтобы развился иммунитет, организму надо его выработать. А для этого необходимо определенное время. И для выработки антител при вакцинации от гриппа нужно около трех недель.
Против коронавируса прививаться тоже нужно.
— По сравнению с 2020 годом, когда Covid-19 только стал появляться в нашей жизни, коллективный иммунитет уже повысился. Со временем изменились и его течение, и симптоматика. Но забывать о нем не надо. Он периодически появляется. А с наступлением холодов, а также со сменой температурных режимов и это заболевание будет иметь место в жизни дончан.
Кстати, по наблюдениям Бориса Гуркина, с каждым годом на Дону уменьшается количество антипрививочников. По его словам, этому способствует пропаганда здорового образа жизни и важности прививок.