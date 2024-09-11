«Коронавирус никуда не делся»: Стоит ли делать прививку, рассказал ростовский врач

— По сравнению с 2020 годом, когда Covid-19 только стал появляться в нашей жизни, коллективный иммунитет уже повысился. Со временем изменились и его течение, и симптоматика. Но забывать о нем не надо. Он периодически появляется. А с наступлением холодов, а также со сменой температурных режимов и это заболевание будет иметь место в жизни дончан.