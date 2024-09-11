На Дону прокуратура потребовала устранить нарушения в сфере здравоохранения

В Ростовской области прокуратура потребовала от губернатора региона устранить нарушения законодательства в сфере здравоохранения. Об этом в региональном ведомстве сообщили 11 сентября.
Согласно опубликованной информации, минздрав Ростовской области не обеспечил плановых показателей госпрограммы региона «Развитие здравоохранения», несмотря на переход муниципальных медучреждений в собственность региона. Также не завершен капитальный ремонт медучреждений в Батайске, Таганроге, Кагальницком, Кашарском, Красносулинском и Целинском районах.
— Вскрыты факты длительного неиспользования некоторыми медицинскими учреждениями дорогостоящего оборудования, поставленного в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение», — говорится в сообщении.
Кроме того, в некоторых муниципалитетах учреждения не укомплектованы в полном объеме необходимым медоборудованием. Правоохранители также установили несоблюдения сроков обеспечения льготных категорий граждан медикаментами со стороны основного поставщика в рамках госконтрактов, заключенных с министерством здравоохранения области. Однако надлежащая претензионная работа министерством не ведется.
— Прокуратура Ростовской области внесла губернатору региона представление. Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры, — говорится в сообщении ведомства.