На Дону прокуратура потребовала устранить нарушения в сфере здравоохранения

Кроме того, в некоторых муниципалитетах учреждения не укомплектованы в полном объеме необходимым медоборудованием. Правоохранители также установили несоблюдения сроков обеспечения льготных категорий граждан медикаментами со стороны основного поставщика в рамках госконтрактов, заключенных с министерством здравоохранения области. Однако надлежащая претензионная работа министерством не ведется.