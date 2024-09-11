«Авангард» в Омске завершил домашнюю серию поражением от «Амура»

В среду, 11 сентября, омские хоккеисты дома провели матч чемпионата КХЛ против «Амура» и уступили 2:3 по буллитам.
Голы у «ястребов» оформили Илья Рейнгардт и Даррен Диц. В первом периоде омичи забили два гола, причем первый был очень быстрым. Это был такой хороший контраст с парой предыдущих игр, где они сами лишь пропускали быстрые голы.
Ровно в конце первой минуты Илья Рейнгардт забросил с передачи Дица. А через 11 минут уже сам Даррен Диц реализовал большинство, когда у гостей был удален Кэмерон Ли. 2:0 — так и завершился этот отрезок.
Во второй двадцатиминутке не забросил никто, при том, что очень большое преимущество было у «Авангарда». Как «ястребы» не сумели увеличить преимущество — иногда было просто странно. И один раз омичи выстояли в меньшинстве.
В третьем периоде оставалось уже чуть меньше 8 минут, когда гости один гол отквитали. Девин Брассо в ближнем бою отправил шайбу в ворота Хомченко с передачи Ли. Тот, получается, немного реабилитировался за свое голевое удаление в первом периоде.
Конечно, «Амур» хотел и большего. В итоге наши хоккеисты, увы, дали ему отыграться. Оставалось 56 секунд до сирены, когда у гостей забил снова Броссо. «Амуру» помогла здесь замена вратаря на шестого полевого.
Оставшееся время победителя не определило. Игра ушла в овертайм. В дополнительное время омичи не смотрелись фаворитами. Да, пожалуй, у них атак было больше, но даже не в каждой удавались хорошие прицельные броски.
Но и гости, имея вроде бы менее мастеровитый состав, при числе игроков «три на три» как будто напротив уравняли шансы. В последние две минуты Павел Хомченко в воротах у «ястребов» в общем-то трудился в поте лица.
В итоге и здесь никто не забил, а решили все буллиты. Там первыми били гости — Броадхёрст был точен. Ему отвечал Коулс — мимо, 0:1.
Далее Хомченко отразил бросок Броссо. В ответ и наш игрок забить не смог.
После порадовал омичей успешным броском Галиев. А вот Макеев в своей попытке оплошал. В итоге выиграл все же «Амур» благодаря буллиту Яна Дрозга. 2:3 — первое поражение «ястребов» в сезоне.
Далее «Авангард» 15 сентября сыграет первый в сезоне выездной матч — с «Сибирью» на ее льду.