Найдено идеальное средство для чистки унитаза

В подходящей емкости нужно смешать 400 граммов соды, треть стакана лимонной кислоты и две столовые ложки перекиси. Рекомендуется добавить 20 капель эфирного масла, чтобы создать приятный запах. В получившуюся смесь следует добавить немного воды, чтобы придать однородности.