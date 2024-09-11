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Василий Голубев рассказал главе Минсельхоза РФ о планах по развитию донского АПК

Глава Ростовской области рассказал о планах по развитию донского АПК.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области рассказал главе Минсельхоза РФ Оксане Лут о планах по развитию донского АПК. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 11 сентября.

В ходе встречи обсудили дальнейшие планы агропромышленного комплекса донского региона. Одной из тем стало увеличение площадей мелиорируемых полей с учетом реконструкции магистрального канала. Отметим, что донская продукция поставляется в сто стран.

По словам Василия Голубева, сегодня Ростовская область — один из ведущих экспортеров продукции АПК.