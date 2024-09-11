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Ростовчанам рассказали, какой пульс в состоянии покоя опасен для жизни

Специалист объяснил ростовчанам, какой пульс опасен для жизни.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали, какой пульс в состоянии покоя опасен для жизни. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на кардиолога Мурада Курбанмагомедова. По словам специалиста, такое состояние называется тахикардия.

— Пульс в состоянии покоя выше 80 ударов в минуту ассоциируется с увеличением общей смертности, частоты внезапной сердечной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, — объяснил специалист.

Также у человека может проявляться анемия, лихорадка, интоксикация, нарушение гормонального фона, кровопотеря и так далее. Специалист советует сразу же обращаться к врачу.